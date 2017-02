Aquário Aquário 21 de janeiro a 20 de fevereiro Horóscopo mensal de fevereiro... Com o Sol em seu signo e Mercúrio também entrado em Aquário no dia 08, enquanto Marte e Urano estão em Áries, onde Vênus entra no dia 04, você fica muito mais animada, acelerada e comunicativa durante este mês. Cheia de energia, empolgada, criativa, você estará com a corda toda e vai animar quem estiver por perto. Estará a fim de sair, se divertir, conhecer gente nova e não vai conseguir ficar muito tempo parada dentro de casa. Ainda bem que este mês tem carnaval, né, aquariana? Porém, com Plutão e Mercúrio em Capricórnio em tensão a tantos planetas em Áries, será importante prestar mais atenção ao que você fala e a forma como fala, pois você corre o risco de falar demais ou acabar falando as coisas de uma forma a ser mal interpretada. Na pressa de comunicar, pode acabar atropelando as palavras, por isso, respire, pense e fale as coisas com calma. Também pode rolar algum tipo de atrito com pessoas próximas, vizinhos, primos ou irmãos mais velhos e será preciso ter bastante paciência e jogo de cintura para administrar essas relações numa boa, evitando brigas desnecessárias. No amor, você estará exuberante, cheia de energia e muito sedutora. Poderá viver casinhos rápidos, intensos, porém passageiros. Na escola, você vai se destacar por sua liderança e criatividade. Dias favoráveis: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26. Dias desfavoráveis: 4, 5, 10, 11, 17, 18. Continuar lendo Horóscopo anual de 2017 Com Saturno em Sagitário em harmonia a Urano, seu ano promete ser super dinâmico, movimentado e cheio de acontecimentos envolvendo amizades, passeios, e quem sabe até uma viagem mais longa. Também não vai ser um ano fácil, você terá desafios, e pode ser que tenha que encarar de vez alguma questão da qual anda fugindo há tempos. Mas, o melhor é encarar mesmo e resolver de uma vez, não é mesmo? Será um ano de trabalho duro, inclusive sobre si mesma, mas todos os seus esforços serão recompensados. Amor Sua vida amorosa estará diretamente ligada à sua vida intelectual e pode ser que conheça uma pessoa especial através dos estudos. Pode ser que entre na faculdade e viva uma paixão arrebatadora, que se envolva com uma pessoa do colégio, só que de um ou dois anos mais adiantados que o seu, que conheça alguém em uma viagem internacional, alguém que fale outra língua e te faça aprender e se aprofundar neste idioma. De qualquer forma, será um relacionamento desafiador, que te trará crescimento, mas também insegurança, e fará com que você aprenda muito sobre si mesma e sobre o mundo. Amizade Saturno em Sagitário em harmonia a Urano irá agitar este setor da sua vida e o ano promete ser animado na companhia dos amigos. Vocês poderão viver novas aventuras jutos, conhecer lugares e pessoas diferentes, e quem sabe até fazer uma viagem mais longa juntos. Mas, é claro, nem tudo serão flores, e poderão rolar atritos, até mesmo pelo excesso de convivência. Tente não grudar demais, é preciso tempo e espaço para respirar e preservar um pouco a independência e a individualidade. Escola Com Urano em harmonia a Saturno e em desarmonia a Júpiter e Plutão, os estudos serão um dos assuntos principais do seu ano, e você poderá enfrentar novos desafios nesta área da vida. Poderá entrar numa faculdade, ou em um novo curso, decidir estudar um novo idioma ou fazer um curso em outro país. O fato é que através dos estudos você viverá muitas coisas novas, novas aventuras, conhecerá pessoas e lugares interessantes. Não fuja destes desafios, pois eles trarão muito crescimento e expansão. Estilo Saturno, regente do ano e também co-regente do seu signo, poderá dar um tom um pouco mais sóbrio ao seu look. Mas você gosta de dar sempre seu toque, fazer algo diferente, então, mãos à obra! Um ar mais futurista, com detalhes metálicos nos acessórios e um pouco de glitter no make pode cair bem. Continuar lendo

Áries Áries 23 de março a 20 de Abril Horóscopo mensal de fevereiro... Fevereiro promete ser um mês pra lá de agitado,para você, ariana, afinal, Marte está em seu signo e Vênus também ingressa em Áries já no dia 04. Você estará empolgada, fogosa, louca para aproveitar este mês de Carnaval e se divertir muito. Os dias serão super favoráveis ao amor, e você estará esbanjando charme. Sedutora, vai querer tomar a iniciativa, de forma direta e objetiva e não vai estar com muita paciência para joguinhos ou enrolações. Com Urano também em seu signo, em harmonia a Saturno, você estará uma festa ambulante, esbanjando energia e contagiando a todos com sua alegria. Porém, nem todo mundo estará no mesmo ritmo super acelerado e será preciso saber respeitar o tempo alheio, para evitar desentendimentos. Nada de querer tudo sempre do seu jeito, ok? Com Mercúrio entrando em Aquário no dia 08, você estará mais em contato com os amigos, ajudando a unir a turma, sendo uma figura de liderança e referência para toda a galera. Na escola, também poderá fazer novas amizades e o clima será de alegria e animação. Dias favoráveis: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25, 26. Dias desfavoráveis: 8, 9, 14, 15, 16, 22, 23. Horóscopo anual de 2017 Com Júpiter em Libra, a palavra de ordem para o seu signo será parceria. O ano pedirá menos individualismo e mais trabalho em conjunto. O foco estará no outro, nas relações, e você precisará ter paciência, e jogo de cintura, pois com Urano em seu signo, a tendência a querer resolver tudo do seu jeito continuará grande. Este promete ser um ano de muitos aprendizados nas relações. Com Urano em seu signo em trígono a Saturno, você estará mais criativa, expansiva e o ano tende a ser mais dinâmico em tudo. Algumas coisas que estavam emperradas começam a andar. Amor Júpiter em Libra trará boas oportunidades de novas relações, já que você estará mais aberta ao amor. Se estiver solteira, as chances de conhecer uma pessoa especial serão grandes, mas se estiver em um relacionamento que já não vai muito bem, as coisas podem desandar de vez e você pode conhecer uma pessoa nova, já que a missão de Júpiter é te trazer oportunidades de ser feliz no amor. A partir de maio, com o nodo Norte entrando em Leão, as chances de paqueras, diversões, festas e animação aumentam. A partir de outubro, com Júpiter em Escorpião, tudo tende a se aprofundar e ficar mais intenso, a intimidade na relação pode aumentar e há chances de viver uma paixão arrebatadora. Amizade Será um ótimo ano para fazer novas amizades, conhecer gente diferente, ampliar a turma. Você não vai querer ficar muito tempo sozinha e estará sempre em busca de companhia para te acompanhar em seus programas. Com Urano em seu signo em harmonia a Saturno, poderá fazer novas amizades que se tornarão verdadeiras e profundas. Escola Os estudos exigirão dedicação e responsabilidade, já que Saturno continuará em Sagitário. Os professores estarão exigentes, cobradores. Júpiter em Libra pedirá mais capricho, cuidado não só com o conteúdo mas também a apresentação dos trabalhos. Com Saturno em harmonia a Urano, quanto mais criatividade voê mostrar, melhor sucedida será. E a partir de outubro, com Júpiter em Escorpião, você também vai precisar se aprofundar mais nas matérias, indo além do que é pedido. Estilo O ano do Saturno pede mais sobriedade, mas Urano no ascendente precisa de um pouco mais ousadia e inovação. Não exagere na excentricidade, mas dê seu toque pessoal em tudo o que usar. Coloque um pouco de cor, combinando peças escuras com acessórios grandes ou coloridos, por exemplo.

Câncer Câncer 21 de junho a 21 de julho Horóscopo mensal de fevereiro... Com Marte, Urano em Áries, e Vênus também entrando em Áries no dia 04, você poderá ter um mês agitado, cheio de novidades. Pode ser que decida dar um novo rumo em sua vida e este é um momento importante para tomar decisões, iniciativas, fazer acontecer. Você está cheia de energia e determinação para colocar seus projetos em movimento. Porém, com tantos planetas em Áries, você também pode ficar um tanto impulsiva, então, e bom usar a cabeça e pensar direitinho antes de agir, para não fazer nada do que possa se arrepender depois. Se estiver em busca de um trabalho, neste mês podem surgir boas oportunidades, fique atenta. No amor, você também estará mais segura, confiante, e poderá tomar a iniciativa na hora da paquera. Estará esbanjando sensualidade e focada na conquista. Pode viver romances rápidos e intensos, pois estará mais a fim de viver a emoção do começo e da conquista do que de aprofundar a relação, mas nada impede que isso aconteça também. Na escola, com Mercúrio entrando em Aquário no dia 08, você estará mais criativa, interessada, a fim de se envolver em trabalhos em grupo e de aprofundar os assuntos. Dias favoráveis: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 27, 28. Dias desfavoráveis: 1, 2, 3, 14, 15, 16, 22, 23. Continuar lendo Horóscopo anual de 2017 Com Júpiter em Libra e Urano em harmonia a Saturno em Sagitário, a família e a saúde poderão ser temas importantes em 2017. Será necessário se cuidar, fazer aquele visitinha ao médico da qual você sempre foge e procurar melhorar a relação com os familiares para o clima dentro de casa não pesar. A partir de maio, as finanças podem melhorar e se estiver em busca de emprego, pode rolar. Amor Tudo começa a se agitar a partir de maio, quando podem rolar novidades, festas, paquera e novas paixões. Mas será a partir de outubro, com Júpiter entrando em Escorpião que o bicho vai pegar de verdade, e se estiver solteira, poderá se envolver em um relacionamento intenso, verdadeiro, daqueles que chegam pra ficar. Até lá, vá preparando o terreno, cuidando do seu jardim. Amizade Este setor da sua vida pode ficar um pouco instável ao longo do ano, sujeito a flutuações, altos e baixos. Algumas pessoas podem sair de sua vida de forma definitiva, para que outras que tenham mais a ver com você surjam. Você está mudando e as amizades acompanham este processo. Poderá ser necessário ter mais flexibilidade, diplomacia, paciência para manter a paz. Escola Até maio, você estará mais dedicada, focada, atenta aos detalhes – às vezes até demais. Tente ser mais objetiva. Você poderá se dar muito bem nas redações, estará inspirada para escrever. Júpiter em Libra pede mais capricho, cuidado com a apresentação dos trabalhos e a partir de outubro, pedirá também mais profundidade nos conteúdos. Estilo Saturno, o regente do ano, pede sobriedade e cores escuras, mas a Lua, que é quem manda no seu signo, gosta de cores claras, delicadas, então, aposte em contrastes no estilo preto & branco, preto e prata, cinza mescla e preto. E abuse do prata e da prata envelhecida nos acessórios.

Capricórnio Capricórnio 22 de dezembro a 20 de janeiro Horóscopo mensal de fevereiro... Com Plutão e Mercúrio em seu signo e Urano e Marte em Áries, onde Vênus também inicia um trânsito no dia 04, você estará mais determinada, focada e cheia de energia. O desafio maior durante este mês será conciliar suas necessidades e vontades com as da sua família, pois nem sempre estarão todos pensando da mesma maneira. O período exigirá bastante paciência, estratégia e jogo de cintura da sua parte, para que você consiga driblar a oposição familiar e levar seus planos adiante. Use sua inteligência, converse, dialogue, exponha seus pontos de forma articulada, mostre responsabilidade e conseguirá o que quer. Evite agir de forma impulsiva, impensada ou agressiva, pois isso colocaria tudo a perder. No amor, você estará mais bonita, sensual, e também mais direta. Não terá muita paciência para pessoas enroladas ou que não sabem o que querem. Estará mais focada na conquista, por isso as relações durante este período poderão ser mais intensas e passageiras, no melhor estilo amor de Carnaval. A partir do dia 08, Mercúrio entra em Aquário, onde também está o Sol, e traz um momento positivo para os estudos e para o trabalho. Na escola, você ficará mais criativa e concentrada. Se estiver em busca de trabalho, poderá ser um bom momento para encontrar uma forma diferente e original de ganhar uma graninha. Dias favoráveis: 4, 5, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28. Dias desfavoráveis: 1, 2, 3, 8, 9, 14, 15, 16. Continuar lendo Horóscopo anual de 2017 Se você estava procurando um emprego, ou pensando em que profissão seguir, este pode ser um ano de definição neste sentido, pois Júpiter em Libra estará iluminado seus caminhos profissionais. Porém, nem tudo serão flores, e seus pais podem não concordam muito com suas escolhas. Seu desafio será buscar sua independência e autonomia, afirmando sua vontade. Confie em seu feeling, ouça sua intuição. Amor Seu foco não estará tanto nos relacionamentos durante este ano, já que você estará mais focada em seus projetos pessoais e profissionais. Mas isso não impede que haja romance, especialmente a partir de maio, quando o nodo norte entrará em Leão, ativando sua vontade de sair, paquerar e se divertir. Além do mais, Júpiter está em Libra, signo dos relacionamentos, por isso, quando você menos esperar, algo pode surgir. De qualquer forma, aposte em si mesma, ame-se, cuide-se, valorize-se, pois nada aumenta mais o carisma e o poder de atração do que isto. Amizade Você estará tão focada em suas próprias coisas, que poderá deixar os amigos um pouco de lado. Acabará se aproximando de pessoas que terão os mesmos objetivos que você, e que pode conhecer no trabalho ou em algum curso. A partir de outubro, com a entrada de Júpiter em Escorpião, seu foco muda para o setor das amizades e então tudo ficará mais intenso e cheio de acontecimentos e novidades. Escola Você estará mais criativa, com Saturno em Sagitário em harmonia a Urano, e Netuno em Peixes. Porém, precisará de um pouco mais de foco e organização. Estudar em casa será necessário. Sua mente estará mais aberta, curiosa, com vontade de aprender e seu interesse se voltará para matérias mais ligadas às artes e humanidades. Estilo Saturno, o regente do ano, e também regente do seu signo, pede as cores mais sóbrias, escuras e discretas que você já está acostumada a usar. Mas para não acabar com um look muito pesado, combine os tons mais escuros com cores fortes, contrastantes e marcantes. Uma única peça colorida já faz toda a diferença.

Escorpião Escorpião 23 de outubro a 21 de novembro Horóscopo mensal de fevereiro... Com Urano e Marte em Áries, onde Vênus também inicia um trânsito no dia 04, fevereiro promete ser um mês pra lá de diferente, agitado, e vai colocar sua rotina de cabeça pra baixo. Você, que não é uma pessoa muito chegada a mudanças, terá que rebolar e se adaptar, ou o stress poderá se refletir em sua saúde. Pode ser que as coisas não saiam exatamente como você tinha programado, podem rolar imprevistos, surpresas, novidades e você vai precisar de um pouco mais de flexibilidade e jogo de cintura para lidar com as situações. Pode ser que seu corpo e sua saúde exijam um pouco mais de cuidado e atenção, e este pode ser um bom momento para fazer aquele check up médico que você andou adiando. Plutão e Mercúrio em Capricórnio também poderão trazer alguns desafios no campo da comunicação, exigindo um pouco mais de clareza e objetividade com as palavras. Porém, cuidado para não parecer seca ou fria demais. No amor, você também precisará de um pouco mais de paciência, pois não vai dar para ser sempre tudo do seu jeito. Cuidado pra não explodir sem necessidade e acabar arrumando brigas à toa. O mês poderá não ser muito fácil, mas os desafios te trarão maturidade e muitos aprendizados importantes. Você poderá deixar para traz algumas relações de dependência, perceber que é capaz de resolver alguns problemas sozinha e isso te deixará mais forte, independente e autoconfiante. A partir do dia 08, com a entrada de Mercúrio em Aquário, você poderá se reconectar com alguns amigos que não via há tempos, reatar antigos laços e isso vai te ajudar bastante. Na escola, o clima também será de muita amizade, criatividade e união. Dias favoráveis: 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28. Dias desfavoráveis: 4, 5, 10, 11, 24, 25, 26. Continuar lendo Horóscopo anual de 2017 Saturno se harmoniza a Urano, trazendo boas oportunidades de crescimento, expansão e aprendizado para este ano. Você poderá desenvolver talentos e descobrir habilidades, encontrar um novo trabalho que te pague melhor, ou começar a trabalhar se ainda não estiver trabalhando. Irá se sentir mais independente, livre, autônoma. Poderá cuidar melhor da saúde, do seu corpo e começar a se gostar mais. Estará focada em si mesma, em se conhecer e se gostar. Você ficará mais criativa, especialmente a partir de maio, e poderá querer se envolver em atividades ligadas a arte ou que de alguma forma desenvolvam sua criatividade. Amor Com Júpiter transitando em Libra até outubro, você viverá a finalização de um ciclo de 12 anos e terá a oportunidade de resolver alguns probleminhas que vêm te perturbando há tempos, inclusive problemas ligados a relacionamentos. Será um período de introspecção, autoconhecimento e faxina interna, mas também uma preparação do terreno para um recomeço. E, a partir de outubro, com a entrada de Júpiter em seu signo, um novo ciclo se inicia, trazendo sorte, renovação, esperanças, realizações e expansão. Bom, né? A partir de maio, com a entrada do nodo norte em Leão, sua autoestima melhora, você começa a se gostar mais e isso aumenta seu carisma e seu poder de sedução. Amizade Estar com os amigos será uma experiência de alegria e autoconhecimento, mas também poderão rolar alguns desafios, envolvendo ciúmes, disputas de poder ou controle. Lembre-se de que ninguém pertence a ninguém e que cada um tem seu próprio tempo, e o direito a seu próprio espaço, podendo fazer o que quiser quando e com quem quiser. Viva e deixe viver. Será também um bom momento para conhecer pessoas novas e diferentes e para ampliar seu círculo de amizades. Crises também trazem oportunidades. Escola Você estará focada, disposta a novos aprendizados, mas também com a mente um pouco caótica e distraída, por isso vai precisar se organizar melhor, para não acabar se atrapalhando. Estilo Saturno, o regente do ano, gosta de cores sóbrias e escuras, o que de certa forma também tem a ver com seu signo. Mas nada de exagerar no preto e bancar a gótica, coloque um pouco de luz no look para não pesar demais. Aposte num look sexy e forte, com transparências discretas, e que valorizem seu corpo, te deixando ainda mais poderosa. Unhas e um batonzão vermelho caem, e sempre cairão muito bem.

Gêmeos Gêmeos 21 de maio a 20 de junho Horóscopo mensal de fevereiro... Vênus entra em Áries no dia 04, signo onde já se encontram Marte e Urano, anunciando um mês pra lá de agitado e cheio de acontecimentos interessantes, inusitados e surpreendentes em sua turma de amigos. Os dias passarão acelerados, e a galera estará empolgada, inventando mil programas e agitando sua vida. Podem rolar viagens, passeios, aventuras. No dia 08, Mercúrio entra em Aquário, potencializando ainda mais essa energia. Definitivamente, os amigos serão os protagonistas do seu mês, e você estará super envolvida com a turma. Poderá, inclusive, assumir um papel de liderança, influenciando bastante a galera. Podem rolar romances passageiros, porém intensos, ainda mais porque este é o mês do Carnaval. Pode ser que role também algum tipo de competição entre vocês, o que pode gerar algum stress. Tente não se deixar levar por isso, procure manter a neutralidade, não vai valer a pena se envolver em disputas que coloquem a amizade em risco. Na escola, com Mercúrio em Aquário, você estará mais criativa, interessada, participando mais das aulas. Poderá curtir mais as aulas de filosofia, sociologia e matérias humanas, assim como se envolver mais em assuntos ligados às artes e a politica. Poderá estar mais ligada a ideais ou se envolver na defesa de uma causa. Dias favoráveis: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 24, 25, 26. Dias desfavoráveis: 12, 13, 19, 20, 21, 27, 28. Continuar lendo Horóscopo anual de 2017 Com Júpiter em Libra, e Saturno em harmonia a Urano no céu, este tende a ser um ano cheio de acontecimentos em sua vida amorosa. Se o ano passado as coisas estiveram meio confusas ou travadas, este ano tendem a andar. Porém, nem tudo serão flores e embora surjam muitas novidades no amor, você também terá desafios. Este ano, especialmente a partir de maio, com o Nodo Norte se transferindo para Leão, seus dias tenderão a ser animados, cheios de festas, eventos e muita paquera! Amor O ano trará muitas novidades, surpresas e desafios em sua vida amorosa. Você estará mais aberta, comunicativa, a fim de se divertir, e, especialmente a partir de maio, boas oportunidades poderão surgir e você vai conhecer pessoas tão animadas e a fim de curtir a vida como você. Com Saturno em Sagitário e em harmonia a Urano, pode ser que você queira namorar sério, se comprometer, já que poderá conhecer uma pessoa que tem tudo a ver com você e que te oferecerá parceria, amizade, além de muito romance, é claro. Amizade Com você mais comunicativa, expansiva e animada, este será um ano bom para fazer novas amizades. Sua turma de amigos poderá crescer e você vai conhecer gente nova, diferente, interessante, criativa. Porém, cuidado pra não se empolgar demais com as novas amizades e esquecer as antigas, pois isso poderá gerar crises de ciúmes e levar a brigas ou rompimentos. Seja diplomática e dê atenção pra todo mundo. Escola Com Saturno em Sagitário em harmonia a Urano, Júpiter em Libra e o nodo norte se deslocando para Leão, este será um ano especialmente divertido no colégio e embora os professores possam estar exigentes e o ritmo puxado, estudar não será nenhum sacrifício. Você estará mais criativa, aprendendo com facilidade, e as novas amizades que poderá fazer no colégio serão um estímulo a mais. O ano será ótimo para trabalhar em grupos e em parcerias, desde que você se uma a pessoas que estejam na mesma vibe. Estilo Saturno, o regente do ano, exige sobriedade e cores mais escuras, mas seu signo é jovial e não gosta tanto assim da escuridão. Então, dê um toque de sofisticação ao seu look combinando peças escuras com transparências, rendas, um pouco de cor e luz com acessórios metálicos.

Leão Leão 22 de julho a 22 de agosto Horóscopo mensal de fevereiro... Urano e Marte estão em Áries, onde Vênus também inicia um trânsito no dia 04, ativando seus planos para o futuro. Você poderá se sentir mais agitada e ansiosa este mês, a fim de dar um bom rumo para a sua vida, fazendo planos e querendo mudar tudo. Poderá querer começar um novo curso, planejar uma viagem, viver novas aventuras e estará com o corpo e a cabeça a mil por hora. Para dar uma sossegada e evitar atitudes impensadas e impulsivas, praticar uma atividade física que ajude a canalizar um pouco deste excesso de energia pode ajudar. Mexa-se, pois o momento pede movimento. No amor, você também estará cheia de energia e podem surgir novidades. Uma pessoa de fora ou até mesmo de outro país pode mexer com suas emoções. Você também estará mais interessada em estudar, aprender coisas novas, entrar em contato com outras culturas e neste movimento poderá conhecer alguém especial. Na escola, com mercúrio entrando em Aquário no dia 08, você estará amis animada, empolgada, a fim de estudar coisas diferentes, desenvolver a criatividade e fazer trabalhos em grupo e com os amigos, desenvolvendo novas parcerias. Dias favoráveis: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21. Dias desfavoráveis: 4, 5, 17, 18, 24, 25, 26. Horóscopo anual de 2017 Com Saturno em Sagitário em harmonia a Urano em Áries, este promete ser um ano dinâmico, cheio de novidades, surpresas e reviravoltas em sua vida, leonina. Poderão rolar viagens, passeios, contatos com diferentes culturas, além de boas surpresas no amor. Amor Com Júpiter em Libra e Saturno em Sagitário em harmonia a Urano, você fica mais expansiva, comunicativa, aberta a conhecer gente nova, o que já facilita bem sua vida. E a partir de maio, com a entrada do nodo sul em seu signo, tudo só melhora. Este tende a ser um ano mais leve, com muitas festas, baladas, eventos, e também muita paquera e romance. Aproveite! Amizade Confiar demais ou desconfiar sempre? Se abrir totalmente ou se resguardar? Tudo depende e você precisará confiar um pouco mais em seu instinto e em sua intuição para saber quem realmente merece sua amizade. Baseie-se mais em atitudes que palavras, e já terá um caminho por onde seguir. Escola Até outubro, Júpiter em Libra estará estimulando sua mente, e você poderá render super bem nos estudos. Estará absorvendo e compreendendo os conteúdos com mais facilidade e poderá se interessar por novos assuntos, como artes e filosofia, por exemplo. Pode ser um bom ano para aprender um novo idioma também. Estilo Tudo bem que Saturno pede sobriedade, mas você é leonina e não sabe viver sem brilhar. Então, aposte em brilhos discretos, na combinação do dourado com roupas mais escuras, ou num paetêzinho de leve, só nos detalhes.

Libra Libra 23 de setembro a 22 de outubro Horóscopo mensal de fevereiro... Com Urano e Marte em Áries, onde Vênus também inicia um trânsito no dia 04, fevereiro promete ser um mês agitado e cheio de surpresas em sua vida amorosa. Você estará mais bonita, exuberante, disposta a se relacionar, pois Júpiter em seu signo te trará mais abertura e disposição para conhecer pessoas novas, e Marte e Vênus em Áries te deixarão mais sensual, cheia de energia. Porém, com tantos planetas em Áries, você também pode ficar muito impulsiva, ansiosa, e pode acabar colocando o carro na frente dos bois. Tente se controlar, dê um passo de cada vez, para que a relação não se torne sufocante. Será preciso respeitar o ritmo, ter parceria, saber se colocar no lugar da outra pessoa. Nada de querer fazer tudo do seu jeito e no seu tempo, senão as coisas podem desandar. Pode ser também que haja conflitos em família, que a família não concorde seu relacionamento e você terá que ter paciência e jogo de cintura para que tudo dê certo. Em família, será necessário mostrar responsabilidade, saber argumentar, usar seu poder de comunicação. Um diálogo aberto e maduro ajudará a resolver as questões com mais equilíbrio. No dia 08, com Mercúrio entrando em Aquário, você também vai querer passar mais tempo com os amigos, e estar com a turma ficará ainda mais divertido. Na escola, você também vai trabalhar melhor em grupo e o clima ficará mais animado. Pode ser também que role muita paquera entre as pessoas da turma e os colegas da escola. Dias favoráveis: 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26. Dias desfavoráveis: 1, 2, 3, 8, 9, 22, 23. Continuar lendo Horóscopo anual de 2017 Com Júpiter em seu signo, e Saturno em harmonia a Urano, este promete ser um ano agitado. Você estará mais aberta e comunicativa, disposta a conhecer lugares e pessoas diferentes, a ampliar seus horizontes e abrir mão de velhos preconceitos. Em família, precisará de paciência, pois seus pais estarão cobradores e podem estranhar um pouco seu movimento de expansão, tentando te colocar freios e limites. Será necessário mostrar responsabilidade e agir com diplomacia, para que seu comportamento excessivamente rebelde não sabote o processo. A partir de outubro, com a entrada de Júpiter em Escorpião, o foco poderá mudar um pouco e você passará a se preocupar mais com trabalho e em como desenvolver seus talentos para ganhar sua grana. Amor Com Libra em seu signo, você estará mais aberta ao amor e relacionamentos serão o tema principal deste ano para você. Porém, ao mesmo tempo em que deseja se relacionar, você pode sentir medo de perder sua liberdade, sua independência e autonomia, o que pode gerar um jogo de quero/não quero que pode atrapalhar um pouco as coisas. Você vai precisar compreender que o amor não é uma prisão e que, numa relação saudável, é possível ter liberdade, autonomia, independência, desde que ambos os parceiros respeitem o espaço e os limites um do outro. Se estiver em uma relação não muito boa, há riscos de rompimento, pois a ideia de Júpiter é que você de fato encontre alguém que te faça feliz. Amizade Estar com os amigos será uma experiência de liberdade e um exercício de independência. Você vai se sentir mais forte, descobrir mais sobre si mesma, e crescer muito com essa troca. A partir de maio, com a entrada do nodo norte em Leão, o clima ficará ainda mais agradável, festivo e animado. Escola Com Júpiter em Libra e Saturno em Sagitário, você tem tudo para se dar bem nos estudos, já que sua mente estará mais aberta, curiosa, com vontade de aprender cosias novas. O momento é bom para aprender um novo idioma, fazer um intercâmbio, excursões. Você também poderá se interessar pelo estudo de algum tipo de arte. Estará mais dedicada e caprichosa. Só não confie demais, achando que já sabe tudo, estude, sempre. Estilo Saturno, o regente do ano, pede cores sóbrias e escuras, o que deixa o look mais pesadão e não combina muito com seu estilo romântico e delicado. Então, combine o cinza com rosa, o verde escuro com amarelinho claro ou dourado e seja feliz.

Peixes Peixes 21 de fevereiro a 20 de março Horóscopo mensal de fevereiro... Com Urano e Marte em Áries, onde Vênus também inicia um trânsito no dia 04,fevereiro será um mês agitado e cheio de novidades em sua turma de amigos e em sua vida financeira. Pode ser que logo de cara você já receba uma graninha extra, ou uma nova oferta de trabalho que te pague mais, mas, o desafio aqui será conservar sua grana. Nada de sair por aí torrando tudo impulsivamente, pois o que vem fácil também pode acabar com a mesma facilidade. O desafio será poupar, gastar de forma inteligente e até mesmo fazer algum tipo de investimento para preservar sua grana. Você também poderá descobrir novos talentos, ou descobrir novas formas de ganhar uma grana com o que sabe fazer e este será um momento criativo e produtivo que, se bem aproveitado, poderá render bastante. Em sua turma de amigos, o clima também estará agitado, mas poderão surgir conflitos por causa de ciúmes e possessividade. Você estará mais independente, expansiva, e isso poderá incomodar algumas pessoas mais inseguras e dependentes de você. Tente levar numa boa, converse, evite o stress. No amor, você estará esbanjando charme, sensualidade e conquistando corações. Pode ser que não esteja a fim de nada mais sério, apenas de curtir um romancezinho de carnaval, mas com certeza poderá se divertir bastante. Na escola, estará mais criativa, mas um pouco mais dispersa e será necessário ficar um pouco mais para não desperdiçar talento e energia. Dias favoráveis: 4, 5, 8, 9, 17, 18, 22, 23, 27, 28. Dias desfavoráveis: 6, 7, 12, 13, 19, 20, 21. Continuar lendo Horóscopo anual de 2017 Saturno em harmonia a Urano começa a recompensar alguns de seus esforços, mas o ano ainda será de muito trabalho e pedirá um pouco de foco e paciência. No último ano você pode ter enfrentado desafios, vivido algumas desilusões e agora é hora de reconstruir, fortalecer as bases. O ano trará autoconhecimento, descoberta de novos dons e talentos, e um reencontro consigo mesma e com sua autoestima. Tudo melhora a partir de outubro, quando Júpiter entra em Escorpião, trazendo novas perspectivas para o futuro, novos planos e esperanças, mas até lá, será preciso preparar o caminho, resolver pendências, deixar a casa em ordem. Será necessário cultivar a fé e a confiança. Amor Com Júpiter em Libra, o ano promete algo forte, intenso, uma paixão arrebatadora, mas não necessariamente duradoura. Será mais um lance de pele, daqueles que não tem como resistir, mas pode ser uma relação que não sobreviva aos desafios do dia a dia ou a diferença de personalidades. Mas, se o bicho pegar pra valer, pode até ser que vá adiante, vai depender muito do empenho de ambas as partes. Amizade Você poderá enfrentar alguns desafios em relação a amizades durante este ano. Pode ser que rolem crises de ciúme e possessividade, envolvendo novos e velhos amigos. Você estará em busca de mais liberdade e poderá se ressentir com o controle ou com cobranças. Pode ser também que role algum tipo de envolvimento amoroso envolvendo alguém da turma, que pode acabar em mágoas, treta ou ressentimentos. Tente evitar, se for possível, é claro. Senão, será necessário ter muita paciência, calma e diplomacia para lidar com as questões. Tente sempre ser imparcial, se colocar no ligar das pessoas, assim será mis fácil ser compreensiva e aplacar os conflitos. Escola Você estará mais dedicada, focada, com a mente aberta, curiosa e disposta a aprender. Poderá se interessar mais por filosofias e pelo aprendizado de outros idiomas. Estará interessada em seu aprofundar mais nos assuntos, caprichar e não ficar só no óbvio e na superfície. Claro que isso te garantirá boas notas e a admiração dos professores. Cuidado apenas com o excesso de confiança. Não vá ficar se achando e esquecer que ainda não sabe tudo e precisa estudar, ok? Estilo Saturno, regente do ano, pede mais sobriedade e cores escuras. Para combinar com seu você, um estilo mais navy vai ter tudo a ver. Se jogue no azul marinho, no vermelho no branco, e arrase!

Sagitário Sagitário 22 de novembro a 21 de dezembro Horóscopo mensal de fevereiro... Fevereiro promete, com Urano e Marte em Áries, onde Vênus também inicia um trânsito no dia 04, dando uma super animada em sua vida amorosa. Se as coisas andavam meio chatas ou sem graça, agora tudo pode mudar e novidades virão por aí. Você estará mais bonita, esbanjando charme, sensualidade, energia, empolgação. Estará radiante, chamando a atenção e poderá paquerar e ser muito paquerada. Pessoas novas podem entrar em sua vida, já que você estará mais comunicativa, especialmente a partir do dia 08, com a entrada de Mercúrio em Aquário. Você vai fazer novas amizades e podem surgir novos amores. Talvez sejam casos passageiros, já que você estará amis focada na conquista do que na manutenção da relação em si, mas uma coisa é fato: você tem tudo para curtir e se divertir muito ao longo deste mês. Para ajudar, é tempo de carnaval, bloquinhos de rua e se depender de você vai ter festa todo dia. Você estará mais conectada a sua turma de amigos e vai animar todo mundo com seu alto astral. Cuidado apenas para não exagerar na dose, pois nem todo mundo estará no mesmo ritmo que você e isso também deverá ser respeitado, caso contrário, podem surgir atritos. Outro alerta é com relação ao excesso de gastos: tente não exagerar, planeje-se, economize, pois com tantas baladas, sua grana pode acabar rapidinho. Na escola, você estará amis ativa, empolgada, disposta a trabalhar em grupos e a se envolver em projetos diferentes. Dias favoráveis: 1, 2, 3, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26. Dias desfavoráveis: 6, 7, 12, 13, 27, 28. Continuar lendo Horóscopo anual de 2017 Saturno segue em seu signo, mas este ano fazendo aspectos mais harmônicos, como o trígono com Urano, por exemplo. Isto significa que tudo ficará mais leve, e que os aprendizados do ano anterior renderão frutos. Você terá novidades em sua vida amorosa, e o ano promete ser mais agitado e animado, trazendo crescimento, expansão e diversão. Os principais desafios estarão na área financeira, e poderá ser necessário aprender a lidar melhor com sua grana, dar um tempo nos gastos em baladas e se planejar melhor. Arranjar um emprego ou mudar para um trabalho que te pague melhor também poderá ser um dos assuntos em pauta. Amor Com Júpiter em Libra e com Saturno em seu signo em harmonia a Urano em Áries, os relacionamentos serão um dos assuntos principais deste ano. Você estará mais aberta, disponível, a fim de se relacionar, de conhecer gente nova, de expandir horizontes. Surgirão novas oportunidades de relacionamento e você viverá paixões intensas, mas que poderão ser passageiras. Isto porque você poderá estar com um pouco de medo de perder sua boa e velha liberdade e se tornar “posse” de alguém. Ou até com medo da sua própria intensidade e possessividade, medo de sofrer em uma relação. Um dos desafios será superar este medo, entendendo que com confiança e maturidade, pode haver liberdade e independência, mesmo dentro de um relacionamento sério. Amizade Com Júpiter em Libra, até outubro, seu grupo de amigos pode se expandir bastante, você vai conhecer gente nova, interessante e que tenha muito a ver com você. Porém, pode rolar ciúmes dos amigos mais antigos, que podem se sentir deixados de lado, por isso, tente ser diplomática e inclusiva. Outro ponto que pode pegar é que você está num momento mais expansivo e independente e nem sempre vai querer dar satisfações de todos os seus passos, o que pode irritar algumas amizades. Mais uma vez aqui, a chave estará na diplomacia e na sabedoria. Evite atitudes muito radicais. Escola Com Júpiter em Libra, você estará super integrada em seu grupo de amigos na escola, e estudar será leve e divertido. Sua mente estará aberta, absorvendo conteúdos com facilidade e será divertido trabalhar em grupo. Com o nodo norte entrando em Leão a partir de maio, você também estará mais criativa, e poderá se interessar por artes, teatro, música, desenvolvendo novas habilidades. Estilo Saturno, o regente do ano, favorece tons mais escuros, sóbrios e terrosos, o que tem a ver com um estilo mais country, que pode cair super bem em você. Aposte nas botas,nas franjas, se jogue na camurça, tudo isso combinado com um pouco de cor e luxo, é claro, porque discrição total não é com você.

Touro Touro 21 de abril a 20 de maio Horóscopo mensal de fevereiro... Com Urano e Marte e Vênus também ingressando em Áries já no dia 04, você que normalmente é uma pessoa calma, tranquilona, poderá se sentir mais agitada e inquieta em fevereiro. Talvez sinta-se impaciente, incomodada e, apesar do incômodo que essa sensação possa causar, isso pode ser muito positivo, pois esta energia te ajudará a perceber o que não anda muito legal em sua vida e a insatisfação te colocará em movimento. Pode ser que te dê a louca e você comece a querer mudar tudo, desde o lugar dos móveis do seu quarto até coisas bem importantes em sua vida, como seus planos para o futuro, por exemplo. Cuidado apenas para não agir apenas por impulso. Pare e pense direitinho antes de tomar decisões, para não acabar se precipitando. Com Mercúrio entrando em Aquário no dia 08, você vai se sentir mais ligada aos seus amigos, que poderão, inclusive, te ajudar muito com ótimas ideias para este seu momento de reestruturação. Na escola, você estará mais criativa, participativa, a fim de ousar e fazer diferente. No amor, coisas acontecerão de repente, sem planejamento, meio no susto. Prepare-se para um mês de fortes emoções. Dias favoráveis: 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28. Dias desfavoráveis: 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26. Horóscopo anual de 2017 Você estará mais focada, dedicada, a fim de melhorar, de resolver suas pendências, cuidar do corpo, da beleza, da saúde. Pelo menos até outubro, seu foco estará em desenvolver uma melhor relação consigo mesma e a partir de outubro, com a entrada de Júpiter em Escorpião, quando tudo já estiver em ordem, você se voltará para os relacionamentos, e então uma revolução começará a acontecer em sua vida amorosa. Amor Um dos aprendizados deste ano será no campo do amor próprio. Você entenderá que primeiro é preciso ter uma boa relação consigo mesma para então poder se abrir para um relacionamento. E você tem tudo para ser bem sucedida neste aprendizado. Até outubro, capriche nos cuidados consigo mesma, ame-se, namore-se, curta-se e a partir de outubro, com a entrada de Júpiter em Escorpião, começará a colher os bons frutos e um novo amor poderá surgir em sua vida pra mudar tudo de vez. Amizade Você andou passando uma peneira em suas amizades, pois no último ano pode ter vivido algumas decepções ou percebido que certas pessoas não tem mais a ver com você. Este ano, estará mais em paz com as pessoas que ficaram, vivendo um momento mais tranquilo e harmonioso e percebendo que quantidade nem sempre é qualidade. Escola Com Júpiter em Libra e Saturno em Sagitário, você vai precisar se dedicar mais nos estudos e este não será um ano para muitas brincadeiras. Será preciso levar a sério, ir a fundo, mostrar serviço. Porém, as parcerias serão bem sucedidas e estudar em grupo ou em duplas será mais legal, o que tornará tudo mais leve, desde que você leve a sério e não passe o tempo todo só conversando sobre outros assuntos. Estilo O ano de Saturno pede sobriedade e cores escuras, enquanto seu signo pede conforto, por isso, tente buscar um estilo um pouco mais esportivo. Tenis, leggins serão bem vindos, sempre combinados com muito estilo, é claro.