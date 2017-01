Aquário Aquário 21 de janeiro a 20 de fevereiro Horóscopo mensal de janeiro - Tudo bem que você é uma pessoa desencanada e meio desprendida das coisas materiais, mas este ano já se inicia pedindo uma revisão nestes conceitos. Com o Sol, Mercúrio e Plutão em Capricórnio e Netuno e Marte em Peixes, talvez você precise dar um pouco mais de atenção à sua vida financeira, caso não queria começar o ano lisa. Especialmente no período que vai até dia 12, com mercúrio em movimento retrógrado, será necessário repensar algumas de suas atitudes em relação a dinheiro, refazer alguns planos, traçar novas metas. E a partir do dia 13, quando Mercúrio retoma seu movimento retrógrado, será hora de colocar tudo em prática. Reveja seus gastos, seus valores. Se estiver gastando muito, diminua, se estiver dando pouco valor às suas coisas e ao seu dinheiro, repense. Este será um momento de aprender a administrar melhor os seus recursos. No dia 04, Vênus entra em Peixes, onde já estão Marte e Netuno, e você poderá ficar ainda mais distraída, desapegada, sonhadora e romântica. No amor, poderá viver uma nova paixão, ou se envolver ainda mais se já estiver em um relacionamento. Estará mais bonita, charmosa e sensual, de bem consigo mesma e com seu próprio corpo. Dias favoráveis: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 28, 29. Dias desfavoráveis: 7, 8, 14, 15, 20, 21, 22

Áries Áries 23 de março a 20 de Abril O MÊS DE JANEIRO PARA VOCÊ... Com o Sol, Mercúrio e Plutão em Capricórnio em harmonia a Netuno e Marte em Peixes, você já começa o ano acreditando em seus sonhos e com a forte certeza de que será capaz de realiza-los. Capricórnio te dá a praticidade e a objetividade necessárias e Peixes ajuda a acreditar em seus ideais. Com esta configuração, nada é impossível. No amor, com Júpiter em harmonia a Saturno, mas em oposição a Urano, você precisará ter mais firmeza em seus objetivos. Você até deseja uma relação, mas há em seu interior uma forte necessidade de liberdade e independência, que às vezes tenta sabotar as coisas. Lembre-se de que estar numa relação não necessariamente significa perder a liberdade, tudo depende de como as coisas são conduzidas. Uma relação saudável inclui confiança, espaço e liberdade para ambas as partes. No dia 4, Vênus também entra em Peixes, te deixando mais romântica, sonhadora, e mais aberta. A partir daí tudo fica mais fácil. O ano começa com Mercúrio em movimento retrógrado, pedindo a revisão de alguns assuntos. Você terá até dia 12 para repensar alguns planos e metas pois a partir do dia 13, quando Mercúrio retoma seu movimento direto, já será hora de coloca-los em prática. Dias favoráveis: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 28, 29. Dias desfavoráveis: 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26, 27.

Câncer Câncer 21 de junho a 21 de julho Horóscopo mensal de janeiro... Com o Sol, Mercúrio, Plutão em Capricórnio em harmonia a Netuno e Marte em Peixes, você já começa o ano com novidades e desafios em sua vida amorosa. Com Mercúrio em movimento retrógrado até dia 12, você poderá repensar o que deseja em um relacionamento. O desafio é ser mais realista, idealizar menos, tentar aceitar as coisas e as pessoas como elas são ao invés da maneira que você gostaria que fossem. O verdadeiro amor é aquele que aceita os defeitos, ama as imperfeições, e é simplesmente humano. A partir do dia 04, com a entrada de Vênus em Peixes, este desafio torna-se ainda maior, pois você ficará amis romântica, sonhadora, idealizadora, apaixonada. Se estiver solteira, poderá encontrar um novo amor, sonhando com a perfeição. E no começo tudo parece mesmo perfeito. O desafio está em ir além, aprofundar a relação, fortalecer, criar raízes. Um outro desafio será ir além da necessidade de independência e liberdade, pois ao mesmo tempo em que deseja se relacionar, poderá sentir a necessidade de ter seu espaço, sua liberdade, agir de forma independente. Mas a grande sacada será perceber que não é preciso abrir mão de um relacionamento para ser livre, pois uma relação saudável demanda confiança e liberdade. Dias favoráveis: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 30, 31. Dias desfavoráveis: 5, 6, 18, 19, 25, 26, 27.

Capricórnio Capricórnio 22 de dezembro a 20 de janeiro Horóscopo mensal de janeiro... Com o Sol, Mercúrio e Plutão em seu signo em harmonia a Marte e Netuno em Peixes, seu ano já começa agitado. Até o dia 12, Mercúrio estará em movimento retrógrado e poderá te fazer repensar algumas decisões, ações, projetos. Este é um bom momento para fazer revisões, planos, já que o ano está só começando e você terá muito tempo pela frente para realiza-los. A partir do dia 13, Mercúrio retoma seu movimento direto e você já pode começar a agir. Com Marte e Netuno em Peixes, e depois com Vênus também entrando em Peixes no dia 04, você perceberá um aumento em sua sensibilidade e intuição. Pode ser um bom momento para estar na natureza, perto do mar. Um bom momento para fazer uma limpeza energética e começar o ano renovada. Você também estará mais cheia de magnetismo, carisma, beleza, esbanjando charme, poder e sedução, o que só ajudará em sua vida amorosa. Estará também mais romântica, mas sem idealizar demais, já que vários planetas em seu signo te deixarão bem realista e focada. Dias favoráveis: 3, 4, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31. Dias desfavoráveis: 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19.

Escorpião Escorpião 23 de outubro a 21 de novembro Horóscopo mensal de janeiro... Com Plutão, Mercúrio e o Sol em Capricórnio em harmonia a Marte e a Netuno em Peixes, seu ano começa com mais realismo, pé no chão, mas nunca com pessimismo. Você estará mais disposta a ver as coisas como elas são, depois de um ano inteiro vivendo desilusões e sendo chamada à realidade da vida e estará mais focada, objetiva, o que, na realidade, te ajudará a focar em seus planos, metas e objetivos e a correr atrás dos seus sonhos! Até dia 12, com Mercúrio retrogrado, você poderá rever algumas metas, ideias e ideais, repassar em mente os seus planos e a partir do dia 13, estará pronta para coloca-los em prática. Você conseguirá expressar melhor sua criatividade, estará mais aberta, alegre e jovial. Dia 04, Vênus também entra em Peixes, onde já estão Marte e Netuno, e aumenta sua beleza, seu magnetismo e seu romantismo. Sua vida amorosa será favorecida, e você sentirá um clima de romance no ar. Se estiver solteira, há chances de se apaixonar. Seu coração estará mais aberto, livre de antigas mágoas e, embora nãos e iluda mais, poderá amar novamente. Dias favoráveis: 3, 4, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31. Dias desfavoráveis: 1, 2, 7, 8, 14, 15, 28, 29.

Gêmeos Gêmeos 21 de maio a 20 de junho Horóscopo mensal de janeiro... Com o Sol, Plutão e Mercúrio em Capricórnio e Netuno e Marte em peixes, você começa janeiro fazendo uma revisão em seus planos e metas, e perceberá que terá que deixar alguns sonhos de lado, por serem impossíveis de realizar no momento. Por outro lado, perceberá o que é possível e terá energia de sobra para colocar em prática, o que te deixará mais feliz e realizada. Às vezes, é preciso deixar de lado as ilusões para poder se entregar de corpo e alma às possibilidades e será isso que acontecerá com você já neste começo de ano. O período que vai até dia 12, com Mercúrio retrógrado, será especialmente importante neste sentido. Você poderá olhar para trás, rever algumas metas, repensar, reavaliar. E a partir do dia 3, com Mercúrio entrando novamente em movimento direto, será hora de ir à luta! No dia 04, Vênus entra em Peixes, onde já estão Marte e Netuno e traz um toque de romantismo para sua vida. Você estará mais sonhadora, aberta e disposta a viver um grande amor. Se estiver solteira, suas chances de conhecer alguém que mexa com seu coração aumentam bastante. Você estará cheia de charme, com uma energia delicada, feminina e sedutora. Dias favoráveis: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 28, 29. Dias desfavoráveis: 3, 4, 6, 17, 23, 24, 30, 31.

Leão Leão 22 de julho a 22 de agosto Horóscopo mensal de janeiro... Com o Sol, Plutão e Mercúrio em Capricórnio em harmonia a Netuno e Marte em peixes, você já começa o ano se organizando, definindo metas, se preparando para realizar seus sonhos. Você está cheia de energia, determinação e não desistirá facilmente. Porém, antes disso será necessário passar uma peneira sobre as ilusões, vendo o que realmente é possível e o que precisará ser adiado, pelo menos por enquanto. E, com Mercúrio em movimento retrógrado, você terá até o dia 12 para fazer esta revisão de planos. Alguns cairão por terra, mas não desanime, pois a ideia é manter apenas o que é possível, para que você possa de fato se realizar e terminar o ano com a sensação de ser vitoriosa. A partir do dia 13, quando mercúrio retomará seu movimento direto, já será o momento de começar a colocar tudo em prática! No dia 04, Vênus entra em Peixes, onde também estão Marte e Netuno. Isso aumentará seu romantismo, seu desejo de viver um grande amor, e se estiver solteira, há chances de se apaixonar. Porém, aqui o desafio será o mesmo: viver um amor possível, sem tantas idealizações! Dias favoráveis: 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 24. Dias desfavoráveis: 1, 2, 7, 8, 20, 21, 22, 28, 29.

Libra Libra 23 de setembro a 22 de outubro Horóscopo mensal de janeiro... O seu ano começa com o Sol, Mercúrio e Plutão em Capricórnio em harmonia a Marte e Netuno em Peixes, indicando uma maior união em família. Você poderá receber apoio de seus familiares a seus planos e projetos, o que te ajudará a realizar seus sonhos com mais força e segurança. Há quem negue o fato, mas ter o apoio e a força da família faz sempre muita, muita diferença e você poderá contar com isso. Porém, antes de seguir adiante com seus objetivos, você terá até dia 12, quando Mercúrio estará em movimento retrógrado, para rever seus projetos, colocar em xeque, ver o que vale a pena e o que é mera ilusão. Pode ser que alguns sonhos tenham que ser engavetados para que outros possam vingar. Isto porém, será apenas consequência de um olhar mais realista para o momento e não significa que no futuro você não possa resgatar os seus objetivos e realizar todos eles. A partir do dia 13, com Mercúrio entrando em movimento direto, você estará com energia e determinação para seguir em frente e nada poderá te derrubar. No dia 04, com Vênus entrando em Peixes, onde já estão Marte e Netuno, você sentirá um maior romantismo tomando conta da sua vida. No amor, isso poderá se traduzir em uma nova paixão, daquelas que vão chegando e mudando tudo, virando sua rotina de cabeça pra baixo. Mas o desafio, aqui, será manter os pés no chão, não se descolar da realidade e das coisas práticas da vida, para não acabar se perdendo em ilusões. Dias favoráveis: 1, 2, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29. Dias desfavoráveis: 5, 6, 11, 12, 13, 25, 26, 27.

Peixes Peixes 21 de fevereiro a 20 de março Horóscopo mensal de janeiro... Com Marte e Netuno em seu signo e depois Vênus também entrando em Peixes no dia 04, e Sol, Mercúrio e Plutão em Capricórnio, este será um mês importante em relação às amizades. No período que vai até dia 12, Mercúrio estará em movimento retrógrado e você terá a oportunidade de rever o seu comportamento como amiga e o lugar de algumas pessoas em sua vida. Será que todas as pessoas que se dizem suas amigas realmente o são? Será que todas as pessoas que estão na sua vida tem mesmo a ver com você. Será que você está recebendo das pessoas na mesma medida em que está se doando. Você poderá ter questionamentos deste tipo e poderá refazer alguns planos em relação a amizades, e a partir do dia 13, quando Mercúrio retoma seu movimento direto, começa a coloca-los em prática. Com Vênus entrando em seu signo no dia 04, você sentirá uma renovação em suas energias. Estará mais aberta ao amor, mais romântica, sonhadora, acreditando na vida. Se estiver solteira, terá tudo para atrair um novo amor. Este também pode ser um bom período para viajar, ir para a praia, se renovar junto a natureza! Dias favoráveis: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 26, 27,30, 31. Dias desfavoráveis: 9, 10, 16, 17, 23, 24.

Sagitário Sagitário 22 de novembro a 21 de dezembro Horóscopo mensal de janeiro... Com o Sol, Mercúrio e Plutão em Capricórnio, seu ano começa bem financeiramente. Pode ser que role uma grana extra, um aumento no salário, na mesada, um novo trabalho. Você poderá administrar melhor seu dinheiro ao longo do mês ou também contar com uma ajuda financeira da família. O fato é que pode sobrar um pouco mais de dinheiro, o que sempre cai muito bem, né? Se estiver pensando em viajar, pode ser um bom momento para planejar uma viagem em família ou entre amigos. Até o dia 12, Mercúrio estará em movimento retrógrado, retomando seu movimento direto no dia 13, então, até lá, procure planejar melhor seus gastos, e mesmo que tenha uma grana a mais, evite gastar por impulso. No dia 04, Vênus entra em Peixes, e no amor você pode ficar mais sonhadora, romântica e também um pouco mais sensível e tímida. Se estiver em algum relacionamento mais sério, pode ser necessário tomar cuidado com o excesso de posse ciúme ou impaciência, já que a oposição entre Urano em Áries e Júpiter em Libra pode gerar tensão. Tente resolver as coisas numa boa, através do diálogo, com paciência e diplomacia, caso contrário, há risco de rupturas. Dias favoráveis: 1, 2, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29. Dias desfavoráveis: 3, 4, 6, 9, 10, 17, 30, 31.

Touro Touro 21 de abril a 20 de maio Horóscopo mensal de janeiro... Com o Sol, Mercúrio e Plutão em Capricórnio em harmonia a Netuno e Marte em Peixes, você já começa o ano cheia de metas, sonhos e ideais, disposta a colocar em prática e a desengavetar antigas ideias, o que é maravilhoso. Vá em frente, pois você está com energia para isso. Este começo de ano também é favorável a uma boa viagem com os amigos, porém, é preciso se planejar, pois há riscos de imprevistos. Deixe para cair na estrada a partir do dia 13, quando Mercúrio retomará seu movimento retrógrado. Até lá, organize-se bem, reveja todos os planos, veja se está tudo em ordem para evitar surpresas desagradáveis. E então, é só colocar a mochila nas costas, juntar a galera e ser feliz! No dia 04, Vênus também entra em Peixes, ativando ainda mais seu setor de amizades e indicando a possibilidade de romance com alguém da turma, se estiver solteira. Haverá um clima de magia, sedução e altos babados poderão rolar em sua turma, ainda mais se estiverem viajando juntos. Prepare seu coração. Porém, cuidado ao se envolver, pois nem sempre vale a pena misturar amor e amizade. Veja antes se vale realmente a pena e se achar que sim, se jogue! Dias favoráveis: 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, 30, 31. Dias desfavoráveis: 1, 2, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29.